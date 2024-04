Prime pagine sportive estere sullo spettacolo di Real City

Le prime pagine dei giornali sportivi spagnoli e inglesi sulla supersfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City

Dopo il pareggio spettacolare di ieri sera tra Real Madrid e Manchester City nel quarto d’andata di Champions League, è un susseguirsi di apprezzamenti per la sfida del Bernabeu. In Spagna, con la sola eccezione del catalano Mundo Deportivo, la grande sfida si prende tutte le prime pagine. In Inghilterra invece il 3-3 si divide equamente gli spazi con l’altra sfida di coppa tra Arsenal e Bayern Monaco. Taglio alto, ma azzeccatissimo, invece per i francesi de L’Equipe.

Che ritorno che ci aspetta!

Il Madrid regala un gol all’inizio, rimonta in due minuti, quasi eliminato e poi si rialza

Pep tiene vivo il Real Madrid!

La squadra di Ancelotti risponde ai gran gol del City e la sfida si deciderà all’Ethiad tra una settimana

Una partita da cannonieri

Tre gol da fuori del City impediscono al Real di andare all’Ethiad in vantaggio. Vinicus e Rodrygo seminano il panico nella difesa inglese. Guardiola: «Qui le partite non finiscono mai»

Alzando l’asticella

Il City spinge il Real all’estremo nel blockbuster del Bernabeu

Eccezionali

Champions, sei gol nella sfida da brividi del City al Bernabeu

Pareggio da orgasmo

Scontro tra pesi massimi, ne esce fuori un classico caotico

Che spettacolo!