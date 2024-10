Probabile formazione Inter: ballottaggio a centrocampo Zielinski-Asllani

Probabile formazione Inter: i dubbi di Simone Inzaghi per la partita di domani a San Siro contro la Juve: ballottaggio a centrocampo

Continuano ad arrivare dei colpi di scena relativi alle probabili formazioni di Inter Juve, la super sfida che andrà in scena domani sera a San Siro. Le notizie giungono tutte dall’allenamento dei nerazzurri ad Appiano Gentile: prima la presenza di Asllani in gruppo, poi il sorpasso di Dumfries su Darmian. Ma le novità non finiscono qui. Secondo Sky Sport, infatti, sarebbero in netta risalita le quotazioni di Piotr Zielinski per una maglia da titolare in cabina di regia, proprio al posto di Kristjan Asllani che, in tal caso, si accomoderebbe in panchina. A Simone Inzaghi l’ultima scelta, che potrebbe dipendere non solo dai motivi tattici ma anche dal palcoscenico della sfida e dalle condizioni del campo, che saranno rese pesanti dalla pioggia.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

PROBABILE JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.