Probabili formazioni Atalanta Brescia: dubbio Gomez, Torregrossa dal 1′. Gasperini può cambiare qualcosa in vista del derby

Sarà un derby con tantissimi temi. Atalanta e Brescia si sfidano in una partita importantissima, entrambe le squadre sono obbligate a fare punti. I nerazzurri devono chiudere assolutamente il discorso Champions League, tre punti questa sera potrebbero essere decisivi. Le Rondinelle hanno ancora un pizzico di speranza per poter rimanere in serie A, ma non sarà affatto semplice.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Qualche dubbio per i nerazzurri che dovranno cercare di far rifiatare anche chi ha giocato troppo. Spazio a Caldara al centro della difesa, in attacco c’è il dubbio Gomez: il numero 10 potrebbe riposare, ma si va verso il solito 3-4-1-2.

COME ARRIVA IL BRESCIA – La squadra di Lopez potrebbe riproporre il 4-4-2 con Andrenacci in porta, visto che Joronen non è stato convocato. In difesa spazio a Sabelli, Chancellor, Mateju e Martella, con Sandro Tonali e Dessena in cabina di regia. In attacco non si cambia, spazio a Donnarumma e Torregrossa.

Probabili formazioni Atalanta Brescia

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez