Probabili formazioni Brasile-Belgio: le ultime sui quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio venerdì 6 luglio alle 20

La Kazan Arena si veste a festa per il quarto di finale più affascinante e spettacolare, almeno sulla carta, del Mondiale. Alle 20 di venerdì 6 luglio, Brasile e Belgio si sfideranno a Kazan per staccare un pass per le semifinali. Tutto facile per i verdeoro contro la sorpresa Messico negli ottavi: prima Neymar e poi Firmino hanno piegato la resistenza del El Tri, apparsi poco lucidi e frizzanti rispetto alle partite dei gironi. Di contro troveranno un Belgio reduce da un’incredibile rimonta ai danni del Giappone. Sotto 0-2 a metà secondo tempo, gli uomini di Martinez sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Vertonghen, Fellaini e Chadli. Contro i verdeoro, tuttavia, servirà molta più attenzione difensiva se non si vorrà incappare in un risultato tennistico. Tite ha le idee chiare per la formazione, difficile aspettarsi delle sorprese: davanti ad Alisson ci saranno Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda e Filipe Luis, in mediana spazio a Paulinho, Fernandinho (chiamato a sostituire lo squalificato Casemiro) e Coutinho dietro il tridente formato da William, Gabriel Jesus e Neymar. Martinez è propenso a riproporre la stessa formazione che ha battuto il Belgio con Kompany al posto di Boyata e Fellaini al posto di Witsel.

Probabili formazioni Brasile-Belgio (Venerdì 6 luglio, ore 20)

BRASILE (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, João Miranda, Filipe Luís; Paulinho, Fernandinho; Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Fellaini, de Bruyne, Carrasco; Hazard, Lukaku, Mertens.

Brasile-Belgio Streaming: dove vederla in tv

Brasile-Belgio sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.