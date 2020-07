Probabili formazioni Cagliari Atalanta: Ilicic può tornare titolare, Zenga dovrà fare a meno dello squalificato Pellegrini

All’andata i rossoblù si imposero 2-0, ora l’Atalanta vuole vincere per poter mantenere il passo di Inter e Lazio. Serviranno tre punti per poter allontanare ancora di più le dirette concorrenti per il quarto posto, ma attenzione al Cagliari: la squadra di Zenga è davvero in forma.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Diversi assenti per mister Zenga che dovrà fare a meno di Pellegrini, squalificato, e ben altri quattro elementi. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Joao Pedro e Simeone in attacco.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Tutti a disposizione di Gian Piero Gasperini, Josip Ilicic potrebbe scendere in campo dal 1′ insieme a Malinovskyi e Zapata. In difesa spazio a Toloi, Palomino e Djimsiti.

Probabili formazioni Cagliari Atalanta

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Ionita, Nainggolan, Rog, Mattiello; Simeone, João Pedro. Allenatore: Walter Zenga

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini