FORMAZIONI Croazia Italia, RIVOLUZIONE da parte di Luciano Spalletti per giocarsi la qualificazione

Probabili formazioni Croazia Italia, molte novità da parte del tecnico azzurro Luciano Spalletti su quello che sarà lo schieramento

Vigilia di Croazia-Italia, ultimo match per gli azzurri in questo girone di Euro 2024. Qualificazione ancora in bilico, e analizzando la situazione attuale il tecnico Luciano Spalletti è pronto a fare una mega e propria rivoluzione.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Barella, Fagioli; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Retegui. Ct: Spalletti.