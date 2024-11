Probabili formazioni Italia Belgio, Spalletti rivoluziona? Nuovo ruolo in campo per quel giocatore

Probabili formazioni Italia Belgio, Spalletti rivoluziona per la sfida di Nations League? Ecco le ultime indiscrezioni sugli azzurri

Manca poco per rivedere in campo la Nazionale, la squadra di Spalletti infatti sarà impegnata nelle sfide di Nations League contro Belgio e Francia. La prima in ordine è proprio quella contro il Belgio in scena domani sera e pare che il ct Spalletti abbia in mente di provare il centrocampista dell’Inter, Barella in una nuova posizione.

Proprio dai campi di allenamento del centro sportivo di Coverciano arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Italia per la gara di domani sera contro il Belgio, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. I dubbi del ct riguardano proprio il centrocampo, l’idea di Spalletti è quella di provare Barella in posizione più avanzata quindi come trequartista alle spalle dell’unica punta Retegui.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA: (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.