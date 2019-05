Juve, chance per Spinazzola contro il Toro? Alex Sandro ancora out

L’esterno difensivo della Juve, Spinazzola, potrebbe partire da titolare nel Derby contro il Toro: Alex Sandro resta out per infortunio

Secondo le ultime notizie riguardanti la probabile formazione della Juve contro il Toro, emerge che Spinazzola potrebbe partire dall’inizio. Nel Derby della mole, Massimiliano Allegri sta infatti pensando di far giocare da titolare l’esterno difensivo che finora è sceso in campo in 10 occasioni, senza mai trovare però la via del gol.

Il difensore rimpiazzerà così Alex Sandro, colpito da doppio infortunio. Bentancur e Caceres hanno recuperato, ma partiranno dalla panchina.