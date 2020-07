Probabili formazioni Milan Atalanta: Ibra dal 1′ e i dubbi del Gasp. Muriel si gioca una maglia da titolare, attenzione a Malinovskyi

Ci si gioca il secondo posto. L’Atalanta non può e non vuole tirarsi indietro, anzi: con una vittoria a San Siro si potrebbero aprire degli scenari inimmaginabili fino a qualche giornata fa. Attenzione però al Milan, i rossoneri continuano a stupire tutti e sono in una forma ottimale per fermare l’armata nerazzurra.

COME ARRIVA IL MILAN – I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo e vogliono proseguire nel loro incredibile percorso. Stefano Pioli, fresco di rinnovo, vuole vincere dopo il 5-0 subito all’andata: Ibrahimovic in campo sin dal primo minuto, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

COME ARRIVA L’ATALANTA – I nerazzurri cercano un’altra vittoria per poter sperare in un clamoroso secondo posto. Malinovskyi scenderà in campo dal primo minuto, con Gomez e Zapata a comporre la coppia d’attacco.

Probabili formazioni Milan Atalanta

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovksyi; Gomez, Zapata.