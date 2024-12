PSG, Al-Khelaifi: «Vi svelo il futuro di Luis Enrique»

Il tecnico del Paris Saint Germain è intervenuto per parlare del futuro del tecnico Luis Enrique e non solo

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, è intervenuto per parlare del futuro del tecnico Luis Enrique e della squadra in vista delle ultime partite decisive di Champions League.

ALLENATORE – «Luis Enrique rimarrà con noi. Stiamo costruendo un progetto a lungo termine con lui, lo sa. È un ottimo allenatore, anzi… Abbiamo il miglior allenatore del mondo»

CHAMPIONS – «È stata una partita molto importante, decisiva. La vittoria è fondamentale per continuare in Champions League. Abbiamo giocato bene, abbiamo segnato, e questo ci darà molta fiducia per il futuro. Questa partita dà speranza a tutti: nel calcio se non segni è difficile ma sono sempre stato fiducioso. Le ultime due partite saranno due finali; lo sanno tutti»