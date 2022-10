Psg, Galtier: «Benfica squadra favorita del girone»

Christophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Benfica in Champions League

«Benfica? Sono ancora imbattuti da inizio di stagione ed è molto bello vederli giocare. Non sono sorpreso che siano in alto. Loro sono i favoriti del girone. Verratti? Nessun problema fisico, l’ho sempre gestito in base al risultato però ha i 90′ nelle gambe».