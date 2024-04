Psg Buongiorno, Al Khelaifi pronto a far follie per il difensore

Buongiorno è finito nel mirino del Psg, pronto a fare follie per portare il centrale del Torino in Francia a Luis Enrique

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le richieste di Cairo sono elevate e sul centrale ci sarebbero anche Inter, Milan oltre a squadre di Premier e Liga. Diciamo che con 40 milioni pronta cassa, il numero uno della società granata potrebbe prendere in seria considerazione la cessione del suo difensore.