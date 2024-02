PSG, Mbappé e Al-Khelaifi all’Eliseo da Macron: cambia il futuro?

Le ultime sul futuro di Kylian Mbappé, attaccante francese del PSG, dopo l’incontro con il presidente Macron

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Kylian Mbappé e Nasser Al-Khelaifi sarebbero in questo momento a cena con il presidente della Francia Emmanuel Macron all’Eliseo.

Non è chiaro se dietro all’invito ci sia anche un tentativo di far cambiare idea all’attaccante sull’imminente addio alla Ligue 1. Già due anni fa Macron aveva infatti provato in tutti i modi a convincere Mbappé a non lasciare il PSG.