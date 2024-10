PSG, pari con il PSV e L’Equipe attacca Luis Enrique: «Il falso 9 un fallimento»

La prima pagine dell’Equipe dopo il pareggio in Champions League in rimonta del PSG con il PSV: nel mirino delle critiche il falso 9 di Luis Enrique

Il PSG non va oltre al pari, in rimonta, in Champions League contro il PSV. Al Parco dei Principi i francesi vanno sotto con il gol di Lang, e solo la rete di Hakimi in avvio di ripresa evita il peggio per la squadra di Luis Enrique. Proprio la scelta del tecnico di giocare con il falso 9, con Lee avanzato in attacco, finisce nel mirino de L’Equipe, che apre attaccando la scelta di non mettere una punta di ruolo.

«Il falso 9 un vero fallimento. Volendo giocare senza punta di ruolo, il PSG non riesce a segnare, o almeno non abbastanza. Il suo avvio in Champions League solleva dubbi».