PSG, prove di rinnovo per Neymar: cifre astronomiche

Colloquio tra Neymar e il presidente del PSG Al-Khelaifi. Il brasiliano guadagna 36 milioni a stagione

Il Paris Saint-Germain è alle prese con la delicata situazione in merito ai rinnovi di Mbappe e Neymar. Se il discorso per il francese è in stand-by, per il brasiliano invece qualcosa si muove.

Secondo il portale Fichajes.com, sono iniziate le trattative per il prolungamento dell’ex Barcellona, attualmente in scadenza nel 2022. Neymar ha avuto un colloquio con il presidente Al-Khelaifi e potrebbe rinnovare alle stesse cifre dell’attuale accordo, dove percepisce un ingaggio da 36 milioni di euro netti a stagione.