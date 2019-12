Psg, Thiago Silva via a fine stagione? Nel mirino un “italiano”

Psg, Thiago Silva saluta a fine stagione? Se il brasiliano non rinnova pronto l’affondo dei francesi per Kalidou Koulibaly

Il Psg rischia di perdere Thiago Silva il prossimo giugno. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto e, per tale ragione, il club inizia a guardarsi intorno per capire quali possano essere le giuste alternative.

Il primo nome è avanzato da Le Parisien, che sottolinea come nel mirino dei transalpini sia entrato Kalidou Koulibaly. Sarebbe il giocatore del Napoli il profilo prediletto per il club di Al Khelaifi.