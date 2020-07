Tuchel ha parlato del prossimo impegno di Champions League contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico del PSG – VIDEO

Il Paris Saint-Germain dovrà affrontare l’Atalanta ai quarti di finale di Champions League. Una sfida non scontata per la squadra di Thomas Tuchel, visto l’ottimo rendimento mostrato in Serie A dai nerazzurri.

L’allenatore del PSG lo sa bene, come affermato in conferenza stampa: «Contro l’Atalanta sarà dura».