PSG, Xavi Simons dipende da Mbappé: la situazione

Xavi Simons potrebbe rimanere al Paris Saint Germain se Mbappé dovesse realmente salutare la capitale francese

Xavi Simons potrebbe finalmente restare al PSG. Dopo le esperienze in Olanda al PSV e in Germania al Lipsia, il talento classe 2003 avrebbe l’opportunità di giocarsi le proprie carte in Francia.

Come riporta Daily Mirror, tutto dipende daKylian Mbappe. Se il fuoriclasse dovesse lasciare il PSG per accasarsi al Real Madrid, ecco che l’olandese potrebbe rimanere sotto la Tour Eiffel da titolare.