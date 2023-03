Il PSV usa il pugno duro verso quel tifoso che, nel match di Europa League con il Siviglia, aggredì il portiere Dmitrovic

Il PSV ha deciso: saranno ben 40 gli anni lontano dallo stadio per il tifoso che, nel match di Europa League con il Siviglia, aggredì il portiere serbo Dmitrovic.

Una decisione forte per un accaduto grave che ha destato ben più di una polemica anche per come avvenuto.