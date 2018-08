Vita da Pjanic: il gol, la Costa Azzurra, la rinuncia a favore di CR7

Il rinnovo, il gol contro la Lazio, la corsa in Costa Azzurra per festeggiare il compleanno della compagna: giorni magici per Pjanic, nonostante l’arrivo di CR7 che gli ha tolto qualcosina…

La rincorsa alla Lazio nonostante un affaticamento, il gol che ha sbloccato la partita, il volo per la Costa Azzurra subito dopo la fine del match. Miralem Pjanic si è goduto un week-end da dieci e lode: la Juventus è ai suoi piedi, il rinnovo milionario (quasi 7 milioni di euro l’anno) già firmato, nemmeno la concorrenza di Cristiano Ronaldo sui calci piazzati sembra essere un gran problema. Di sicuro il centrocampista bosniaco è il valore aggiunto bianconero in questo inizio di campionato: in settimana, prima della gara coi biancocelesti, aveva avuto qualche problema muscolare prontamente risolto. Alla fine ha giocato ed ha deciso – come è avvenuto abbastanza spesso – con un tiro da fuori area. Finita la partita poi Miralem è corso in Costa Azzurra in compagnia della famiglia per godersi una domenica di pace e tranquillità. Il motivo? Sua moglie Josepha, madre del piccolo Edin, compiva 30 anni: un evento da festeggiare a dovere.

Il nuovo inizio di Pjanic parte da qui: gol e qualità (quarantasette passaggi riusciti, due occasioni da gol create, sette palloni recuperati l’altro giorno) nonostante a rubargli spazio adesso ci sia Ronaldo. L’anno scorso il bosniaco si divideva con Paulo Dybala le punizioni: lui da destra, l’argentino da sinistra. Quest’anno però a tirare di destro c’è anche CR7, che infatti contro la Lazio si è appropriato di una battuta potenzialmente proprio di Pjanic (subito dopo averla sbagliata il portoghese ha voluto battere il cinque proprio al centrocampista, come a volersi scusare). Miralem, pare chiaro, quest’anno non avrà più così tante punizioni da battere (e pensare che, proprio da lì, in Serie A ha segnato in carriera ben quindici delle sue reti), ma poco male: come sabato, potrebbe rifarsi sempre coi tiri da fuori area…