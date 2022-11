Qatar 2022, 5 motivi per vedere Uruguay-Corea del Sud

Alle 14 andrà in scena Uruguay-Corea del Sud. Ecco i cinque motivi per vedere la partita. Da Suarez a Son

Fischio d’inizio ore 14, Uruguay-Corea del Sud ha almeno 5 motivi per essere interessante:



1) La forza delle difese. Il veterano Godin da una parte, la stella del Napoli Kim dall’altra. Al centro dei pacchetti arretrati c’è chi sa fare battaglia.

2) Il pistolero. Suarez ha messo a segno 8 reti durante le qualificazioni. Molte su rigore, ma uno come lui sa “mordere” negli appuntamenti che contano.

3) La garanzia. L’Uruguay di Diego Alonso ha sempre vinto nelle ultime 4 sfide di qualificazione al Mondiale: 1-0 al Paraguay, 4-1 al Venezuela, 1-0 al Perù e 2-0 al Cile. Quel che si dice, un buon biglietto da visita.

4) La fiducia di Bentancur. L’ex Juve non si nasconde: «Sono molto più calmo rispetto al Mondiale precedente e arrivo con molta fiducia ed entusiasmo per provare a portare in Uruguay la Coppa del mondo, questo è il nostro obiettivo».

5) La maschera di Son. A proposito di Tottenham, giocherà mascherato Son, infortunatosi contro il Marsiglia, ma il ct Paulo Bento si è detto tranquillo: «L’adattamento alla maschera non crea problemi, è venuto naturale».