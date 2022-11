Qatar 2022, finale Inghilterra-Brasile?

L’Inghilterra è la grande favorita per il Mondiale e la finale potrebbe essere con il Brasile. Ecco tutti i dati

L’Osservatorio del Cies. Che da anni studia il calcio parametrandone i valori di mercato, ha proposto un’analisi del Mondiale in Qatar dal quale si evincono alcune cose:



1 – L’Inghilterra è in testa. Non vincono il Mondiale dal 1966, quando lo giocarono in casa, e non sono neanche mai più arrivati in una finale. Eppure, il valore di mercato della rosa è il più alto di tutti, con il gioiellino Bellingham che costa come nessun altro: 202 milioni. Secondi e terzi sono Brasile e Francia, con secondi e terzi anche le loro stelle di riferimento: Vinicius jr. e Mbappé.



2 – Ecco le prime 8. Vedremo a fine Mondiale se i quarti di finale avranno presentato il seguente tabellone: Inghilterra, Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Olanda e Argentina.



3 – Le sorprese africane. Nel 2002 stava per regalare il sogno di una semifinale a un continente che non l’ha mai raggiunta. L’Africa ha nel Senegal la squadra più “ricca” per valore di giocatori a pari merito con il Marocco. Riusciranno a essere protagoniste?



4 – L’ultima è… Vi ricordate chi ci eliminò nel 2014, noi e l’Inghilterra? Il Costarica di Keylor Navas. Ha una quotazione di soli 23 milioni, meno di Australia e Qatar che la precedono. Vedremo se riuscirà a risollevarsi dal teorico sfavore economico.