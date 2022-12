Qatar 2022, quelli che servirebbero alla Serie A: Cho (Corea)

Il vecchio cuore granata può battere per il nuovo sex symbol della Corea del Sud, Cho Gue-Sung? Con quella bella faccia, perché no?

Cho Gue-Sung con la sua doppietta al Ghana si è messo in mostra sulla grande vetrina del mondiale. Con la sua faccia pulita ha fatto strage di cuori in Corea del Sud, scalzando i BTS come sex symbol. Ma non solo: ha dimostrato una buona predisposizione al gol, con una ottima capacità di inserimento. Non solo bello quindi, ma anche bravo.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

Dopo aver fatto strage di cuori a Seul, perché non vederlo sbarcare a Caselle e vedere che effetto fa quella faccia da bravo ragazzo sul vecchio cuore granata? Al Torino serve una punta. Ancora di più se si pensa al fatto che Pellegri continua ad essere vittima di infortuni. Il Coreano arriverebbe a risolvere un bel problema per Juric

2) A chi prenderebbe il posto?

La 9 che Belotti ha lasciato in eredità pesa e sia Sanabria che Pellegri per ora non sono stati in grado di far dimenticare ai tifosi granata l’ex capitano. Con il primo che stenta e il secondo ai box, Cho potrebbe essere una soluzione low cost.

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

Va bene, ha aumentato i numeri sui social ad 1.6 milioni di follower, ma Cho gioca ancora nel campionato Coreano, al Jeobunk Hyundai. Con una valutazione che balla tra i due e i tre milioni di euro, Cairo potrebbe decidere di fare un investimento non solo low cost, ma con la prospettiva di una grossa plusvalenza e anche un ottimo affare in termini mediatici: se Best era il quinto Beatles, Cho potrebbe essere l’ottavo BTS!