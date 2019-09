Qualificazioni Euro2020: Olanda, Germania e Belgio sorridono, la Croazia…

Il Belgio sul velluto contro la Scozia. Vincono anche Germania contro l’Irlanda del Nord e l’Olanda contro l’Estonia

Dopo i match disputati nei giorni scorsi anche questa sera è stata all’insegna di partite valide per le qualificazioni ad Euro2020. Il Belgio, imbattuto, ha battuto 4-0 la Scozia grazie anche ad un gol e un assist di Lukaku.

Poker anche per l’Olanda contro l’Estonia (assist di de Ligt), la Germania risponde con il 2-0 in Irlanda del Nord. La Croazia inciampa contro l’Azerbaigian (1-1) ma grazie alla vittoria della Slovacchia sull’Ungheria conserva la vetta del girone. 0-0 tra Polonia e Austria, con Piatek in panchina