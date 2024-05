Rabiot Inter, PRONTO IL COLPO dalla Juventus. Ecco le ultime di calciomercato sul centrocampista

Adrien Rabiot è tra i pensieri del calciomercato Inter come colpo a zero in vista della prossima stagione: ecco cosa filtra

Potrebbe esserci un altro colpo a zero nel calciomercato Inter. Adrien Rabiot non ha ancora firmato il proprio rinnovo con la Juventus ma, in casa bianconera, filtra particolare ottimismo a riguardo: Cristiano Giuntoli vorrebbe ancora puntare sul francese.

Come riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri rimangono comunque alla finestra per l’ex giocatore del PSG in modo da affondare il colpo qualora il centrocampista decidesse di lasciare la Vecchia Signora.