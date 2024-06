Rabiot Milan, ecco la prima proposta ufficiale per il francese

Il Milan continua a monitorare la situazione di Rabiot, che oggi va in scadenza con la Juve: ecco la prima offerta

Dopo i recenti contatti tra la dirigenza del Milan e la madre-agente del giocatore, il club rossonero tiene monitorata costantemente la situazione relativa al futuro di Adrien Rabiot.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i rossoneri sono al lavoro per presentare una prima proposta ufficiale al centrocampista francese nel caso in cui venisse confermato il suo addio alla Juventus a parametro zero.