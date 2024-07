Rabiot, il centrocampista è molto VICINO a firmare per QUELLA SQUADRA. Le ultime di calciomercato

Rabiot Milan, nuovi contatti con la madre-agente del francese: il centrocampista molto vicino alla corte rossonero?

Secondo quanto riportato da Tuttosport sul futuro di Adrien Rabiot si sta fortificando l’interesse del calciomercato Milan come possibile colpo a zero. Finito l’Europeo infatti sono ripartiti i contatti tra la dirigenza rossonera e la madre-agente del ragazzo per cercare di trovare la quadra definitiva.

Al momento l’unico ostacolo, con la Juve che ha ormai abbandonato l’idea del rinnovo, sarebbe rappresentato dal Galatasaray, pronto a fare una ricca offerta per convincere il ragazzo a sbarcare in Turchia. Sono giorni caldissimi.