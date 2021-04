Lazio, Radu premiato: «Regali? Testa alle dieci finali in campionato»

Radu è stato premiato oggi a Formello per essere il giocatore con più presenze nella storia della Lazio: le sue parole

Radu è stato premiato a Formello per il recordi di presenze tagliato con la maglia della Lazio. Ai microfoni della radio ufficiale, il difensore ha commentato così la sorpresa:

«Sono molto felice, la squadra e la Società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricorderò per sempre. Adesso testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato».

