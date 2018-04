Rafinha-Inter: 20 giorni decisivi per il futuro

L’Inter lavora al riscatto di Rafinha. Il centrocampista del Barcellona è in prestito con diritto di riscatto: le ultimissime

L’Inter è a -4 dalla zona Champions a 3 giornate dal termine e nonostante lo scontro diretto con la Lazio all’ultima giornata, i nerazzurri hanno un piede e mezzo fuori dalla zona Champions. Questo campionato però ha regalato infinite emozioni e tutto può ancora succedere. Le prossime 3 settimane saranno decisive per il futuro dell’Inter ma anche per il futuro di Rafinha. Il giocatore brasiliano è diventato in poco tempo uno dei leader tecnici dell’Inter di Spalletti e ha già dimostrato grande affiatamento con tutto l’ambiente nerazzurro.

Rafinha Alcantara è in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro più altri 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions League dei nerazzurri. Il giocatore si trova bene all’Inter e sarebbe disposto a rimanere in nerazzurro ma non sarà semplice. L’Inter spinge per la conferma del brasiliano ma una conferma si preannuncia complicatissima. Secondo Tuttosport tutto si deciderà non prima del 20 maggio, ovvero al termine del campionato. L’Inter non può pagare i 38 milioni per il riscatto a causa del FPF e sta studiando diverse formule alternative per confermare il fratello di Thiago Alcantara alla corte di Luciano Spalletti.