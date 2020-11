Raiola attacca: «In 10 anni la FIFA non esisterà più»

Mino Raiola sferra un attacco frontale alla FIFA. Ecco le parole del noto agente su alcuni aspetti emersi negli ultimi giorni

Mino Raiola è uno degli agenti più potenti a livello mondiale. Ecco le sue parole nel corso del World Football Summit.

«FIFA e EA Sports hanno preso i diritti dei calciatori per il proprio tornaconto. Nessuno ha chiesto niente ai calciatori, usano i diritti per farli crescere. Questi sono diritti dei giocatori: se c’è un cap per la vendita degli iPhone, dei cantanti, si torna 75 anni indietro alla Russia comunista, non in un multimiliardario business. FIFA in dieci anni non esisterà più, puoi scriverlo».