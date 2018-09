Ramsey al Milan? Dall’Inghilterra: lo porta Gazidis

Il Milan potrebbe approfittare della firma di Gazidis per ingaggiare Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal

Il Milan cerca un nuovo colpo a centrocampo e pensa ad Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese può lasciare l’Arsenal al termine della stagione, a costo zero. Il contratto del calciatore che veste la maglia dei Gunners dal 2008 è in scadenza e al momento non è arrivato l’accordo per prolungare l’intesa. Secondo il Sun, il Milan potrebbe approfittare dell’arrivo di Gazidis in società per convincere il centrocampista a sposare la causa rossonera.

Il Milan potrebbe fare un tentativo già a gennaio, in caso contrario aspetterà giugno, quando il 27enne gallese si libererà a parametro zero. Il giocatore non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e dopo oltre dieci anni all’Arsenal è pronto a cambiare aria. Il Milan sta provando a ingaggiare Ivan Gazidis dall’Arsenal per farne il nuovo amministratore delegato e ora potrebbe provare a soffiare un nuovo elemento ai Gunners.