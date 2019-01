La Juve piazza il primo colpo per la prossima stagione. E’ fatta per Aaron Ramsey: il gallese arriverà a costo zero. Oggi le visite?

Aaron Ramsey si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista gallese, classe 1990, lascerà l’Arsenal per firmare con i bianconeri, a partire dalla prossima stagione. Il giocatore dovrebbe sostenere quest’oggi le visite mediche a Londra, in gran segreto. Oggi Aaron Ramsey potrebbe avere il primo contatto con il suo nuovo club, la Juventus. Il condizionale è d’obbligo perché le parti stanno lavorando in gran segreto, a fari spenti, ma non sembrano esserci più dubbi sulla futura destinazione del centrocampista gallese.

Il centrocampista di Galles e Arsenal si appresta a diventare il primo colpo di mercato bianconero del 2019. Ramsey non ha rinnovato con i Gunners e da gennaio può accasarsi dove vuole, in vista della prossima stagione. Come detto, il giocatore ha in mano l’intesa con la Juventus (6,5 milioni di euro all’anno più bonus, 500mila euro al raggiungimento del 50% delle presenze e 1,5 milioni se arriverà al 70% delle gare giocate; al procuratore andranno 9 milioni di commissioni) e nelle prossime ore potrebbe svolgere almeno la prima parte dei test, quelli che serviranno a dare l’ok definitivo sulle condizioni del giocatore, in vista della firma sul contratto.