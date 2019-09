RAMSEY: «Sono molto felice per il gol e per la vittoria» – VIDEO

Aaron Ramsey si gode la vittoria della Juventus sull’Hellas Verona, che ha visto il primo gol del gallese in Serie A – VIDEO

(Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Aaron Ramsey ha convinto Maurizio Sarri nella sua prima presenza con la Juventus. Spazio anche alla gioia personale per il gallese, autore del gol che ha pareggiato i conti contro l’Hellas Verona.

«Sono molto felice per il gol e per la vittoria», spiega il numero 8 bianconero in zona mista. Buona la prima per Ramsey, nella speranza che possa ritagliarsi il suo spazio negli schemi di Sarri.