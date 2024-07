Ranieri: «Addio ai club? Era il momento giusto; ad una NAZIONALE ci penserei. ITALIA? C’è SPALLETTI, quindi non si può»

Le parole di Claudio Ranieri, ex tecnico del Cagliari, sull’addio alle panchine dei club e ad un possibile interesse per le nazionali

Torna a parlare Claudio Ranieri. A seguito dell’addio alla sua carriera di allenatore di club, l’ex tecnico del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TGR Calabria. Di seguito, le sue dichiarazioni.

ADDIO AI CLUB – «Credo che sia stato il momento giusto momento, abbiamo fatto due campionati splendidi: il primo è stata la salita in Serie A dai play-off all’ultimo secondo. L’altro è stata la salvezza, conquistata, lottata, difficile. Perciò mi è sembrato giusto lasciare, anche se a malincuore perché è stato il mio lavoro per tantissimi anni»

ITALIA – «Se dovessi avere ancora il fuoco dentro e se ci fosse una Nazionale (non quella italiana, specifichiamo subito) vedremo. Però, per il momento, mi sembra opportuno prendermi una vacanza. Non l’Italia perché c’è Spalletti, bisogna lasciarlo lavorare. Non si può cambiare di volta in volta. Abbiamo un commissario tecnico in gamba capace e deve lavorare per quello che sa fare»

NAZIONALI – «Inghilterra? Non faccio nomi e cognomi, ho lasciato una porta aperta e chiuso con le squadre di club. Se ci dovesse essere qualcosa di particolarmente seducente perché no, per ora un po’ di relax»