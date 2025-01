Ranieri pre Bologna Roma: «Bisogna dare continuità ai nostri risultati. Su Dybala e Frattesi dico che...»

Claudio Ranieri ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni in vista della partita di Serie A Bologna Roma. Ecco le parole

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Claudio Ranieri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Bologna Roma di Serie A.

LE PAROLE – «Hanno fatto una buona gara, lottando. Bisogna dare continuità. Anche se tutti meriterebbero di giocare, anche quelli che stanno in panchina mi mettono in difficoltà. Dybala? Non so del suo passato, noi diamo ampio recupero dopo ogni gara per chi ha giocato così da non stressare i muscoli. Frattesi? Non c’è nulla di definito, ma non si possono spendere tutti quei soldi onestamente».