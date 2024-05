Ranieri: «Non immaginate quanto soffrissi. Ripensare al RITIRO? Al Cagliari ho fatto una PROMESSA...»

Le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore del Cagliari, dopo l’annuncio dell’addio al calcio. I dettagli

Claudio Ranieri, ex allenatore del Cagliari, ha parlato a L’Unione Sarda del suo addio al calcio.

PAROLE – «Ripensarci? No, no, nessuno mi mette in difficoltà perché quando dico una cosa poi alla fine è quella. Io credo che sia la cosa più giusta perché voi non potete immaginare quanto io soffrissi ad ogni pareggio, ad ogni sconfitta e quest’anno sono state tante. Io mi ero caricato di responsabilità, tutti voi. Io ci dovevo riuscire. Vedervi felici è la cosa più bella che ho provato. Smettere di allenare? Non so, per me il calcio è una droga, di sicuro Cagliari resterà la mia ultima società».

