La procura Federale chiede le immagini video della conferenza stampa di mister Ranieri sul caso biscotto in Lazio-Inter

La procura Figc ha chiesto il video della conferenza stampa di Claudio Ranieri in merito alle sue frasi in occasione di Lazio-Inter del 2010. Cosa è accaduto? Un giornalista ha chiesto al tecnico della Roma se si aspetta una Lazio pronta ‘a scansarsi’ come sarebbe accaduto nel 2010 in occasione di Lazio-Inter (ricordiamo lo striscione dei tifosi ‘oh no’, la curva nord ‘faceva il tifo’ per l’Inter, in piena lotta Scudetto proprio con la Roma). Come appreso dall’Ansa, Giuseppe Pecoraro, ha subito chiesto il video della conferenza per una analisi disciplinare del caso.

«Nove anni fa un ‘oh no’ veniva esposto allo Stadio Olimpico perché in una sfida tra Lazio e Inter, la curva nord chiese alla squadra di scansarsi per favorire i nerazzurri» la domanda del giornalista. «Così fu» ha detto Ranieri interrompendo la domanda. Il tecnico ha poi proseguito: «A me non interessa. Su queste cose ci deve pensare la Lega. Io penso ad allenare, a giocare. Sono sempre stato una persona leale». «È probabile – spiega una fonte qualificata – che una decisione sulla formalizzazione di un procedimento nei confronti del tecnico romanista verrà presa dopo una valutazione completa e quindi dopo le gare di questo turno di campionato».