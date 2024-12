Ranieri analizza: «Atalanta? Ha tutto per lottare per lo Scudetto. Alla Roma voglio fare un super complimento»

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo la sconfitta dei giallorossi contro l’Atalanta in Serie A

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport per analizzare la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «Finché abbiamo avuto la forza abbiamo risposto colpo su colpo, siamo tornati giovedì. Gasperini ha potuto fare dei cambi appropriati, io no perché non avevo centrocampisti perché Pisilli era squalificato. Peccato perché avevamo avuto anche la palla del pareggio con Dovbyk e Mancini: sono episodi, che se insisti e sei determinato riesci a portarli dalla propria parte. Questa squadra, l’Atalanta, ha tutti i crismi per lottare per lo Scudetto e se le cose vanno così, sarà veramente un bel campionato».

SALTO IN AVANTI – «Ho fatto i complimenti alla squadra per come ha lottato ma ho spiegato che arrivano una serie di partite ogni quattro giorni e non ci sono partite facili, a partire dalla prossima».

ROMA HA BISOGNO DI SBLOCCARSI – «Condivido in pieno: se la squadra continua a seguirmi troveremo il bandolo della matassa. Non mi piace il giocare che vuol mollare, non l’ho mai accettato. Dobbiamo reagire e lottare su ogni palla, fino allo stremo, i cambi che ho fatto sono stati dettati da questo. Voglio fare un super complimento alla Roma, non solo all’Atalanta».