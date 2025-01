Ranieri Roma: «Non capisco le loro proteste: il rigore c’era; i ragazzi vanno elogiati, ma dobbiamo migliorare»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro il Bologna

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Roma contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Primo tempo siamo stati sotto controllo, si sono lamentati all’ultimo, non so perché: il rigore c’era come il loro. Nel primo tempo c’è stato un contatto su Saelemaekers non valutato. I cambi sono stati determinanti, quando i calciatori danno tutto, sono contento».

GESTIONE DEL VANTAGGIO – «Poteva essere migliore, hanno pareggiato in ripartenze e su una palla andata in zona franca. Peccato, ma i ragazzi vanno elogiati».

CAMBI – «Nel primo tempo dovevamo avere più ritmo, giravamo ma eravamo troppo lenti, tornavamo indietro. Questo era quello che voleva il Bologna. Sono contento per il pareggio, ma sono dispiaciuto per il ritmo, voglio più velocità e voglia di vincere: poi se non ci si riesce è un altro discorso».

RIGORISTI – «Ci sono Dybala, Paredes e Dovbyk. Lui è uno molto freddo, mi è sembrato naturale darlo a lui. Poi sono sempre un terno al lotto così al 93esimo».

DOVBYK TIRA POCO – «Sì, è vero. Dobbiamo servirlo anche in velocità come lui ama, tante volte non lo facciamo. Piano piano lo coinvolgeremo sempre di più, c’è tanto da lavorare. Dobbiamo giocare sempre con motivazione e determinazione».