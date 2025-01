Ranieri Roma: «Dybala sempre titolare? Lui mi dà disponibilità e finché gioca così...»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro l’AZ Alkmaar in Europa League

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inzio di AZ Alkmaar Roma. Di seguito le sue parole.

DYBALA SEMPRE PRESENTE – «Non lo so, da quando sono arrivato è sempre stato sempre disponibile e sta bene. Ho sempre detto che quando sta bene non ci sono problemi, poi certo magari va salvaguardato in alcuni momenti della partita. Finché gioca così, pressa, riparte ed è un punto di riferimento importante per noi, continuerà a giocare».

CELIK – «Mancini non è stato tanto bene due giorni fa, avendo due partite in una settimana mi è sembrato logico mettere Celik. Anche perché loro hanno due ali veloci e giocano in verticale, avevo bisogno di un giocatore che mi potesse contrastare al meglio la loro ala sinistra»