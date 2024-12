Rashford apre all'addio allo United: «Sono pronto per una nuova sfida, ma quando succederà...»

Rashford apre all’addio al Manchester United: «Sono pronto per una nuova sfida, ma quando succederà non sentirete una cosa negativa da me»

Marcus Rashford, in una intervista al giornalista inglese Henry Winter, ha aperto al suo addio a fine stagione al Manchester United. Quale futuro per lui? Sull’esterno inglese ci sono parecchie squadre, riportate da varie fonti: per TBR Football c’è l’Atletico Madrid, ma solo per un prestito, mentre il Telegraph parla di interesse delle squadre Saudite. Di seguito le sue parole.

«Personalmente, penso di essere pronto per una nuova sfida e per i prossimi step del mio percorso. Quando me ne andrò non ci saranno rancori. Non riceverete commenti negativi da parte mia sul Manchester United. Sono fatto così come persona. Se so che una situazione è già brutta non andrò a peggiorarla. Ho visto il modo in cui altri giocatori se ne sono andati in passato e non voglio entrare a far parte di quel gruppo. Quando me ne andrò farò una dichiarazione sola e la farò io. Sarò sempre un Red? “Sì! Al 100%»