Rashford: «Ronaldo? Un’esperienza incredibile giocare con lui al Manchester United» – VIDEO

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United ora al Mondiale con l’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa

LE PAROLE – «E’ stata un’esperienza incredibile giocare con lui, è uno dei miei idoli e un giocatore che ho sempre ammirato. Incredibile aver avuto l’opportunità di giocare al suo fianco, è un’esperienza che rimarrà con me per sempre. Gli auguro il meglio e penso che tutti noi dovremmo ringraziarlo per le cose che ha fatto per il Manchester United».