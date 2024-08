Raspadori Napoli: «Miglioreremo seguendo le indicazioni di Conte»

Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta subita in amichevole contro il Girona

Giacomo Raspadori ha parlato a OneFootball dopo la sconfitta in amichevole del Napoli contro il Girona. Di seguito le sue parole.

«Non fa mai piacere perdere. Abbiamo provato a essere aggressivi, ma non ci siamo riusciti. Il Girona ha fatto un’ottima gara, noi volevamo dominare di più la partita ma non siamo riusciti a giocare come l’avevamo preparata. Penso che ci può stare una partita venuta male. Cercheremo di migliorare seguendo le indicazioni di Conte».