Ratcliffe: «Ecco il mio obiettivo con il Manchester United»

Le parole di Sir Jim Ratcliffe, nuovo socio di minoranza del Manchester United, sugli obiettivi dei Red Devils

Sir Jim Ratclife, l’uomo più ricco di Inghilterra e nuovo socio di minoranza del Manchester United, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sì, non sono affatto interessato agli aspetti finanziari di questo investimento, davvero, perché guadagno abbastanza soldi con la chimica, il petrolio e la benzina. Questo non è un investimento finanziario. È perché mi interessa vedere il Manchester United vincere ancora. Non ha vinto negli ultimi 11 anni, ma deve tornare al punto in cui debba essere al top.

Penso che l’unico interesse che abbiamo è vincere le partite e competere per la Premier League e per la Champions League. Quindi questo è il nostro unico interesse ad essere coinvolti nel Manchester United. Questo è ciò che rappresenta il Manchester United. Voglio dire, forse sono un po’ di parte, ma penso che sia la squadra di calcio più grande e più conosciuta al mondo. Quindi dovrebbe sempre competere per lo titolo e per la Champions League, sempre.

Il Manchester United rappresenta determinati valori. Ha uno stile di calcio. Ha un codice di valori che le persone devono rispettare. Quindi ci aspetteremmo che le persone lo facciano. Penso che ogni squadra che indossa lo stemma del Manchester United sulla maglia sia importante per il club perché indossa lo stemma e deve riuscire a vincere».