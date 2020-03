RB Lipsia Tottenham: Sabitzer è incontenibile

Sabitzer ha fatto la differenza in RB Lipsia-Tottenham. Il fantasista austriaco ha trascinato Nagelsmann ai quarti di Champions

In RB Lipsia-Tottenham, Sabitzer – con una doppietta – ha trascinato i tedeschi ai quarti di finale. Il giocatore austriaco è uno dei giocatori più importanti di Nagelsmann: viene impiegato in praticamente tutte le posizioni del centrocampo, contribuendo alla rifinitura con una valanga di assist.

Contro gli Spurs, per esempio, ha fatto il mediano nel 343. Ciò però non gli impediva di inserirsi stabilmente in avanti. Un esempio nella slide sopra, in cui si alza, e riceve palla tra le linee, consentendo al Lipsia di superare il pressing avversario.