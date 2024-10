Real Madrid, Ancelotti dopo lo 0-4 contro il Barcellona: «Partita equilibrata, vi spiego»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa dopo la sconfitta nel Clasico contro il Barcellona. Tutti i dettagli

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 nel Clasico contro il Barcellona.

ANALISI – «L’analisi che faccio di questa partita è che è stato un match equilibrato. abbiamo avuto delle occasioni, giocando un primo tempo con intensità dove potevamo segnare. Siamo mancati nella finalizzazione. Quando loro hanno segnato due gol di fila, ci hanno tolto tutte le energie. A quel punto loro avevano spazio per attaccare, abbiamo voluto rischiare dietro per riprenderla, così hanno creato tante occasioni in contropiede».

COSA SI SALVA – «Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, ovviamente è una sconfitta che fa male, devo ringraziare i tifosi perché fino al 90′ ci hanno aiutato, non dobbiamo buttare via tutto perché non c’è niente da buttare via, per 60 minuti abbiamo giocato molto bene. Sono dimenticare gli ultimi 30».

DISTANZA DAL BARCELLONA – «Dobbiamo superare lo svantaggio che abbiamo per vincere il titolo, ma la stagione è molto lunga e non bisogna buttare via tutto, non mi sembra giusto».

PROBLEMI CON FLICK – «Quello che è successo non è successo con Flick, ma con il suo assistente. Non si è comportato da gentiluomo, gliel’ho detto e Flick ha accettato la spiegazione».