Real Madrid, Ancelotti: «Vi svelo perché NON farò il CT di una Nazionale. Pallone d’oro? Vinicius»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di alcuni argomenti tra cui il suo possibile ruolo da CT

Carlo Ancelotti è intervenuto al “The Obi One Podcast”, condotto dall’ex giocare ha parlato di vari argomenti tra cui il suo futuro. Ecco le parole dell’allenatore del Real Madrid.

REAL MADRID – «La mia idea è che il Real Madrid sia il mio ultimo club, sì. In questo momento non sono entusiasta all’idea di allenare una Nazionale perché perderei ciò che mi piace di più, cioè la vita quotidiana con i giocatori e lo staff»

KROOS – «Toni Kroos ha avuto un grande ruolo in questi dieci anni, dove ha vinto cinque Champions League. Casemiro, Kroos, Modric, Nacho e Carvajal sono stati fondamentali in questi dieci anni di successi per il Real Madrid. E Kroos è stato fondamentale per la sua qualità, professionalità e per la capacità di mettere da parte l’ego. E i giovani vedono ogni giorno questi valori per migliorare come giocatori»

PALLONE D’ORO – «Penso che lo vincerà Vinicius»

HAZARD – «Eden Hazard è un ragazzo fantastico. Il suo problema erano gli infortuni, ovviamente, aveva questa difficoltà. Devi allenarti con intensità in allenamento quando non giochi. Aveva difficoltà a competere, a combattere e di conseguenza a giocare»

CR7 E BALE – «Quando hai un giocatore che segna in ogni partita, è facile. Cristiano è un grande professionista e una leggenda. Bale? E’ uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato . Qui è considerato una leggenda»