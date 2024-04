Real Madrid Bellingham: «Ancelotti è la nostra forza»

Le parole di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, dopo la vittoria contro il Manchester City in Champions League

Jude Bellingham ha parlato ieri sera a TNT Sport dopo la vittoria del Real Madrid contro il Manchester City nei quarti di Champions League. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «È un sollievo perché abbiamo messo tutte le nostre energie. Sarebbe stato tremendo se all’improvviso ci avessero portato via la qualificazione. Bisognava lavorare davvero duro per batterli, vincere la partita è stata una ricompensa enorme. È davvero incredibile, momenti come questo sono magici ed è solo grazie alla mentalità e alla cura dei dettagli, come i rigori: i ragazzi hanno mantenuto la calma, è qualcosa di magico. È stato bellissimo; mio fratello era qui ed era la prima volta che mi vedeva giocare per il Real, ne sono davvero orgoglioso».

ANCELOTTI – «Non avrei mai potuto immaginare come sarebbe iniziata la mia storia con il Real Madrid. Sono orgoglioso di essere qui e spero che possa continuare a lungo. La nostra più grande forza è che il nostro allenatore trova il modo di darci libertà Giochiamo “a braccio.” È la calma fatta persona: l’ho sorpreso a sbadigliare prima della partita e gli ho chiesto se era stanco, mi ha risposto: ‘Vai ed emozionami’».