Real Madrid, Carvajal: «CALENDARIO? Stiamo pensando allo SCIOPERO, è una POSSIBILITA’ per quello che viviamo»

Le parole di Daniel Carvajal, terzino del Real Madrid, sulle polemiche per il calendario troppo fitto

Daniel Carvajal, terzino del Real Madrid, ha parlato a Marca delle polemiche per il calendario troppo fitto.

LE PAROLE – «Uno sciopero? E’ una possibilità, certo che sì. Non tengono conto dei calciatori e siamo noi che dobbiamo alzare la voce. Rodri non è l’unico a pensarla così. Qualsiasi altro calciatore direbbe le stesse cose. Credo che se continueremo così arriverà il momento in cui non ci sarà altra opzione che lo sciopero. Non so cosa succederà ma siamo preoccupati perché siamo noi quelli che subiamo».