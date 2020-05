Real Madrid, Courtois: i blancos sono molto più solidi rispetto al passato

Il Real Madrid che con Zidane ha vinto 3 Champions era una squadra dominante con la palla ma fragile senza. Le transizioni erano un problema. Al contrario, i blancos di quest’anno sono molto più compatti difensivamente.

🥇 Real Madrid are the only team in Europe's top five leagues to have conceded fewer than 20 goals this season (19)

🧤 No goalkeeper has kept more clean sheets than Thibaut Courtois (12) in LaLiga this season

